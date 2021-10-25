Дата проведения:
с 01.11.2021 по 15.11.2021
Место проведения:
Бесплатно
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С 1 по 15 ноября приглашаем Middle+ мобильных разработчиков на EPAM Mobile Hiring Weeks.
Хотите создавать быстрые мобильные приложения с помощью Flutter, React Native и вашего безупречного кода.
С 1 по 15 ноября приглашаем Middle+ мобильных разработчиков на EPAM Mobile Hiring Weeks.
Вы сможете исследовать проекты EPAM в различных локациях и узнать о своих карьерных перспективах у наших рекрутеров. Присоединяйтесь к команде и получайте стартовый бонус в размере одной зарплаты.
Всего 5 шагов на пути Job Offer:
1. Оставьте заявку по ссылке до 15 ноября
2. Выберите удобную дату и время для интервью
3. Дождитесь обратной связи от рекрутера
4. Успешно пройдите техническое собеседование
5. Примите Job Offer от ЕРАМ
Узнать больше и зарегистрироваться: https://community-z.com/events/mobile-hiringweeks
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