Хотите создавать быстрые мобильные приложения с помощью Flutter, React Native и вашего безупречного кода.

С 1 по 15 ноября приглашаем Middle+ мобильных разработчиков на EPAM Mobile Hiring Weeks.



Вы сможете исследовать проекты EPAM в различных локациях и узнать о своих карьерных перспективах у наших рекрутеров. Присоединяйтесь к команде и получайте стартовый бонус в размере одной зарплаты.

Всего 5 шагов на пути Job Offer:

1. Оставьте заявку по ссылке до 15 ноября

2. Выберите удобную дату и время для интервью

3. Дождитесь обратной связи от рекрутера

4. Успешно пройдите техническое собеседование

5. Примите Job Offer от ЕРАМ

Узнать больше и зарегистрироваться: https://community-z.com/events/mobile-hiringweeks