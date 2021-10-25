Mobile Hiring Weeks

Дата проведения: 

с 01.11.2021 по 15.11.2021

Место проведения: 

Бесплатно

Хотите создавать быстрые мобильные приложения с помощью Flutter, React Native и вашего безупречного кода.

С 1 по 15 ноября приглашаем Middle+ мобильных разработчиков на EPAM Mobile Hiring Weeks. 

Вы сможете исследовать проекты EPAM в различных локациях и узнать о своих карьерных перспективах у наших рекрутеров. Присоединяйтесь к команде и получайте стартовый бонус в размере одной зарплаты. 

Всего 5 шагов на пути Job Offer: 

1. Оставьте заявку по ссылке до 15 ноября 

2. Выберите удобную дату и время для интервью 

3. Дождитесь обратной связи от рекрутера  

4. Успешно пройдите техническое собеседование 

5. Примите Job Offer от ЕРАМ 

Узнать больше и зарегистрироваться: https://community-z.com/events/mobile-hiringweeks 

 

 

 

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