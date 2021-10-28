Дата проведения:
04.11.2021
Место проведения:
Бесплатно
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18:10 - 18:15 Вступительное слово
Регистрация открыта по ссылке.
Очередной онлайн митап Miniq QA Day #2 от Vitebsk Miniq комьюнити. Как видно из названия, митап будет посвящен тестированию. Приходи на ивент, задавай вопросы и узнай много интересного из жизни QA.
Программа Miniq QA Day #2
18:10 - 18:15 Вступительное слово
18:15 - 19:00 Екатерина Таразевич (EPAM), доклад "Основы риск - менеджмента для QA"
19:00 - 19:05 Break
19:05 - 20:05 Алина Меллер, Вадим Плюто, Александр Губанов (EPAM), панельная дискуссия "Тестирование в Agile"
20:05 - 20:10 Заключительное слово
Регистрация открыта по ссылке.
Участие в митапе бесплатное.
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