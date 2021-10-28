Online AgilePub LeanCoffee #22

Очередная встреча из цикла Online AgileLAB LeanCoffee. В рамках встречи участники поднимают проблемы, задают вопросы, делятся опытом, генерируют идеи и задают вопросы тренерам AgileLAB и друг другу.

Мероприятие как для для участников тренингов AgileLAB так и для всех желающих. Доступ свободный, участие бесплатное.

На AgileLAB LeanCoffee собираются коллеги совершенно разных специализаций - менеджеры проектов и продуктовики, тимлиды и архитекторы, HR, директора и руководители компаний, и уровней - от начинающих до настоящих профессионалов своего дела.

Вы можете принести на встречу свою проблему или давно мучающий вас вопрос. И в ответ в избытке получить уникальный опыт тренеров AgileLAB и всех участников встречи.

Мы будем вам рады и в случае, если конкретных проблем или вопросов у вас нет.



Встреча проходит без заранее сформированной повестки. Все темы, идеи и вопросы участники генерируют во время мероприятия. Подробнее о формате можно прочесть здесь: https://leancoffee.org/