С 13 по 14 ноября на площадке города Иннополис Республики Татарстан пройдёт конференция Merge — новое масштабное событие в мире IT.

В рамках деловой программы одновременно пройдет 7 тематических потоков: «Development Conference», «Digital Conference», «Marketing Conference», «Management Conference», «HR Conference», «Teamlead Conference» и «Образование и карьера в IT».

Своё участие в качестве спикеров уже подтвердили представители Вконтакте, X5 Group, Evrone, AGIMA, Data Egret, Wormsoft, Coins.ph и другие.

Конференция Merge вбирает в себя всю многогранность IT-сферы, что и выступает объединяющей идеей мероприятия. Ожидается более 1500 участников, 2 дня насыщенной программы и эффективный нетворкинг. На конференции соберутся разработчики, маркетологи, digital-дизайнеры, менеджеры, HR-специалисты, а также те, кто только начинает свой путь в IT.