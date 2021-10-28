C++ Russia 2021

Дата проведения: 

с 15.11.2021 по 18.11.2021

Место проведения: 

Платно

Конференция С++ Russia — хардкорные технические доклады, посвященные C++: concurrency, производительность, архитектура и инфраструктурные решения — всё для того, чтобы ваш код выглядел лучше и делал больше. Конференция ориентирована на опытных разработчиков, никаких вводных докладов.

4 дня, более 30 докладов и воркшопов, общение с топовыми спикерами и коллегами по цеху.
Программа конференции формируется, поэтому следите за обновлениями на официальном сайте мероприятия.

 
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