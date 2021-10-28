Пять лет подряд на площадке Russian Startups Go Global мы обсуждали выход IT-компаний на зарубежные рынки, знакомили инвесторов и корпорации с предпринимателями и основателями стартапов.



В этом году тематика расширилась — конференция выросла в форум о международном развитии бизнеса, привлечении инвестиций для масштабирования и работе с инновациями в корпорациях.

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Кому будет полезна онлайн-конференция?

— CEO и основателям IT-компаний.

— Продакт-менеджерам, growth-маркетологам и CBDO.

— Директорам и менеджерам по инновациям.

— Инвесторам в IT-компании.

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Про что поговорим:

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. Про выход на глобальные рынки: как адаптировать продукт для нескольких рынков сразу; стратегии и тактики роста продуктов за рубежом; как увеличить продажи на глобальном рынке, не выезжая из России; продвижение компании за границей —

от выбора маркетинговой стратегии до таргетирования и многое другое!

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. Про развитие корпоративных инноваций: как развивать бизнес с помощью идей сотрудников, какие инструменты помогают развивать продукты в крупных компаниях, как внедрять инновации, развивать продуктовые команды и находить новые точки роста!

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. Про привлечение инвестиций — как привлечь инвестиции для масштабирования бизнеса за рубежом, что важно для иностранных инвесторов, что является ключевыми дилбрейкерами, а также, как сделать свой питч продающим

и заинтересовать инвестора за 1 минуту!

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Продолжая традиции полезного нетворкинга, в этом году мы запускаем несколько онлайн- и офлайн-форматов — выберите удобный вариант при регистрации:

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MENTOR HOURS. В GoGlobal Forum 2021 примут участие эксперты ФРИИ, представители корпораций и экосистемные игроки. Вы сможете пообщаться с ними тет-а-тет и обсудить свой бизнес, возможности запуска пилотов и узнать об их программах для IT-компаний.

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VC CORNER. Обсудите финансирование для вашего бизнеса на личных встречах с инвесторами. В GoGlobal Forum 2021 примут участие представители фондов и бизнес-ангелы, которые активно ищут новые портфельные компании.

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ПИТЧ-СЕССИЯ. Заявите о своем бизнесе на питч-сессии! В жюри питч-сессии в рамках GoGlobal Forum 2021 выступят представители российских и зарубежных фондов, акселераторов и бизнес-ангелы.

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Дополнительные форматы будут доступны для стартапов и компаний, прошедших предварительный отбор. Заявки на форматы принимаются до 7 ноября.

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Выбирайте наиболее удобный для вас вариант участия и регистрируйтесь на GoGlobal FORUM 2021.