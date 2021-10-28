GeekRel 2021: как грамотно выстраивать отношения с разработчиками

20 ноября в Технопарке “Сколково” пройдет первая конференция GeekRel 2021 о том, как грамотно выстраивать отношения с разработчиками внутри компаний. Организаторы — технологический cервис для привлечения и удержания программистов Geecko и Технопарк “Сколково” — обещают полное погружение в мир DevRel (от англ. Developer Relations — “отношения с разработчиками”).

Мероприятие пройдет офлайн, будет организована онлайн-трансляция. GeekRel 2021 — это панельные дискуссии, круглые столы, воркшопы, разбор кейсов, баттлы деврелов и разработчиков, открытый микрофон, entertainment-зона и выставка компаний.

Конференция будет полезна деврелам, HR-директорам, рекрутерам, бренд-менеджерам, CPO, СTO, техническим лидам, разработчикам и представителям IT-компаний любого масштаба.

Купить билет для офлайн- или онлайн-участия можно на сайте конференции.