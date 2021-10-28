Mobius 2021 Moscow

Дата проведения: 

с 22.11.2021 по 25.11.2021

Место проведения: 

Платно

Mobius — это техническая конференция для команд мобильной разработки, в которой регулярно участвуют более 600 человек.

В программе никакого маркетинга, менеджмента и пересказов документации, только технологии и только из первых рук:

  • Работа платформ (iOS / Android) и языков программирования (Swift / Kotlin / Java) под капотом;
  • Software Craftsmanship (подходы и практики в разработке мобильных приложений и работе с фреймворками);
  • Архитектура (архитектурные паттерны, legacy и рефакторинг, модуляризация);
  • Качество продукта (производительность, UI/UX, безопасность);
  • Тренды в мобильной разработке (SPM, open source-решения и лучшие практики);
  • Инфраструктура (системы сборки, CI/CD, Trunk-Based Development, Continuous testing и Monorepo).

Программа конференции формируется, поэтому следите за обновлениями на сайте события.

 
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