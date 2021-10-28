Mobius 2021 Moscow

Mobius — это техническая конференция для команд мобильной разработки, в которой регулярно участвуют более 600 человек.

В программе никакого маркетинга, менеджмента и пересказов документации, только технологии и только из первых рук:

Работа платформ (iOS / Android) и языков программирования (Swift / Kotlin / Java) под капотом;

Software Craftsmanship (подходы и практики в разработке мобильных приложений и работе с фреймворками);

Архитектура (архитектурные паттерны, legacy и рефакторинг, модуляризация);

Качество продукта (производительность, UI/UX, безопасность);

Тренды в мобильной разработке (SPM, open source-решения и лучшие практики);

Инфраструктура (системы сборки, CI/CD, Trunk-Based Development, Continuous testing и Monorepo).

Программа конференции формируется, поэтому следите за обновлениями на сайте события.