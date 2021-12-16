HighLoad++ уже давно нечто большее, чем конференция. В 2022 году мы хотим описать то, что у нас получилось за эти годы. Конференция HighLoad++ стала центром накопления знаний. Для нас важно делиться этими знаниями и помогать развиваться профессионалам.

Тематикой предстоящей конференции мы выбрали цикл романов Айзека Азимова — Foundation, что в переводе означает основание. В нашем случае основание — это фундамент для устойчивого развития отрасли. Без таких конференций развитие цифровой экономики невозможно. Мы будем продолжать свою работу и далее, постоянно совершенствуясь.

Представляем вам HighLoad++ Foundation — главную точку сбора, сохранения и передачи знаний в ИТ— индустрии.