Первая конференция сезона fwdays’22. React fwdays'22 — уже второй год соберет разработчиков, использующих React в своих проектах. Конференция обещает участникам больше понимания библиотеки React, много полезной информации, ТОП-спикеров, интересных докладов, нетворкингов и общения.

Старт: 26 февраля (суббота) и будние дни с дополнительными форматами. Формат проведения конференции обсуждается и будет скоро анонсирован. Регистрация.

Принимаем доклады на React fwdays'22. Если вы хотите поделиться собственными знаниями и идеями с миром, обязательно отправляйте заявку.

Есть сомнения в теме или своих ораторских способностях? Не страшно: подготовиться к выступлению поможет команда Fwdays и программный комитет конференции. Подать заявку можно до 28 января.

Call For Papers.

Смотрите, какие доклады были на React fwdays’21 онлайн-конференции.