Подходы и методологии дизайна архитектур. Существует ли silver bullet? [TechSpot #1]

Дата проведения: 

03.03.2022

Место проведения: 

Бесплатно

Онлайн-разговор о создании распределенных систем “Подходы и методологии дизайна архитектур. Существует ли silver bullet?” [TechSpot #1]

Обсудим:

  • Методологии SOA, DDD и Clean Architecture, Economy Driven Architecture и их объективные за и против. 

  • Возможно ли создать устойчивую, масштабируемую архитектуру исходя просто из здравого смысла?

  • Эксперименты с симбиозом подходов. Например, SOA и DDD. Что получается на выходе?

  • Когда система требует изменение майндсета команды. За и против такой системы.

  • От чего отталкиваться при выборе архитектурного подхода?

Спикеры:

  • Иван Подобед (Director Platform Architecture, PandaDoc), 

  • Александр Федосов (Lead Software Engineer, Orca Security), 

  • Антон Васильев (CTO, On The Spot).

 

Формат: онлайн-разговор об опыте, набитых шишках и сделанных выводах в создании распределенных систем. Слушаем гостей, подключаемся к обсуждению в чате, задаем вопросы и получаем ответы

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