Онлайн-разговор о создании распределенных систем “Подходы и методологии дизайна архитектур. Существует ли silver bullet?” [TechSpot #1]

Обсудим:

Методологии SOA, DDD и Clean Architecture, Economy Driven Architecture и их объективные за и против.

Возможно ли создать устойчивую, масштабируемую архитектуру исходя просто из здравого смысла?

Эксперименты с симбиозом подходов. Например, SOA и DDD. Что получается на выходе?

Когда система требует изменение майндсета команды. За и против такой системы.