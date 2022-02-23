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Онлайн-разговор о создании распределенных систем “Подходы и методологии дизайна архитектур. Существует ли silver bullet?” [TechSpot #1]
Обсудим:
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Методологии SOA, DDD и Clean Architecture, Economy Driven Architecture и их объективные за и против.
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Возможно ли создать устойчивую, масштабируемую архитектуру исходя просто из здравого смысла?
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Эксперименты с симбиозом подходов. Например, SOA и DDD. Что получается на выходе?
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Когда система требует изменение майндсета команды. За и против такой системы.
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От чего отталкиваться при выборе архитектурного подхода?
Спикеры:
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Иван Подобед (Director Platform Architecture, PandaDoc),
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Александр Федосов (Lead Software Engineer, Orca Security),
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Антон Васильев (CTO, On The Spot).
Формат: онлайн-разговор об опыте, набитых шишках и сделанных выводах в создании распределенных систем. Слушаем гостей, подключаемся к обсуждению в чате, задаем вопросы и получаем ответы
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