Junior's Functional Testing Conference

Дата проведения:
02.03.2022
Место проведения:
Бесплатно
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• Поделятся двумя историями карьерного «рестарта»
2 марта EPAM Training Center проведет новый стрим Junior's Functional Testing Online Conference.
Хочешь попробовать себя в тестировании, но мало знаешь об этом направлении? Специалисты компании EPAM, Мария Луцкевич и Людмила Акулович, в прямом эфире на YouTube:
• Поделятся двумя историями карьерного «рестарта»
• Развеют все мифы вокруг мануального тестирования
• Расскажут, как тестировщики ведут борьбу за качество разработки
• Посоветуют ресурсы для старта карьеры в профессии
Регистрируйся уже сейчас и подключайся в 17:00 к горячей беседе.
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