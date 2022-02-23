Junior's Functional Testing Conference

Дата проведения: 

02.03.2022

Место проведения: 

Бесплатно

2 марта EPAM Training Center проведет новый стрим Junior's Functional Testing Online Conference.

Хочешь попробовать себя в тестировании, но мало знаешь об этом направлении? Специалисты компании EPAM, Мария Луцкевич и Людмила Акулович, в прямом эфире на YouTube: 

• Поделятся двумя историями карьерного «рестарта»
• Развеют все мифы вокруг мануального тестирования
• Расскажут, как тестировщики ведут борьбу за качество разработки
• Посоветуют ресурсы для старта карьеры в профессии

Регистрируйся уже сейчас и подключайся в 17:00 к горячей беседе.

 
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