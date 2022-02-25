Mobile Z-Day 2022

Дата проведения: 

16.03.2022

Место проведения: 

Бесплатно

Приглашаем на Mobile Z-Day 2022, одну из наиболее важных глобальных виртуальных конференций по разработке мобильных приложений года.  

На Mobile Z-Days 2022 вы узнаете последние новости из мира мобильных приложений, разработки фреймворков для многих смартфонов, умных часов и планшетов. Кроме того, вы узнаете последние и самые популярные тенденции в мобильном мире.  

16-17 МАРТА, 2022 / онлайн / бесплатно

Язык: английский/русский (доклады будут переведены: русскоязычные – на английский и англоязычные – на русский) 

 
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