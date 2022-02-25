Online AgilePub Workshop: Nexus Zoo

Дата проведения:
15.03.2022
Место проведения:
Бесплатно
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Команда AgileLAB приглашает вас на бесплатный онлайн воркшоп, в рамках которого участники найдут ответ на вопрос: Как нескольким командам построить эффективную работу над одним продуктом?
Команда AgileLAB приглашает вас на бесплатный онлайн воркшоп, в рамках которого участники найдут ответ на вопрос: Как нескольким командам построить эффективную работу над одним продуктом?
В последние годы масштабирование Scrum или использование Scrum для работы более трёх команд становится актуальнее. Одним из фреймворков, который поможет решить данную задачу, является Nexus.
С чего начать? Какие практики использовать? Как справляться с зависимостями? Как построить масштабирование? И стоит ли масштабировать вообще?
На эти вопросы мы вместе сможем найти ответ на авторском воркшопе, созданном вокруг симуляции построения продукта при помощи Nexus Zoo.
Количество мест ограничено!
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