Frontend meetup

Дата проведения:
09.03.2022
Место проведения:
Бесплатно
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19:00 Производительный рендеринг в браузере
19:45 Что такое слои в веб разработке и зачем о них нужно знать
20:30 Проходит ли ваш линтер банановый тест?
21:15 Storybook + Chromatic
Участие в митапе бесплатное, после регистрации вам на почту придет индивидуальная ссылка на трансляцию митапа.
19:00 Производительный рендеринг в браузере
Глеб Михеев, Beta, Skillbox, FontendConf
19:45 Что такое слои в веб разработке и зачем о них нужно знать
Роман Еникеев, DataArt
20:30 Проходит ли ваш линтер банановый тест?
Назим Гафаров, ECOMMPAY
21:15 Storybook + Chromatic
Влад Волков, Skyeng
Организатор: компания Evrone
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