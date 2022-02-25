Frontend meetup

Дата проведения: 

09.03.2022

Место проведения: 

Бесплатно

Участие в митапе бесплатное, после регистрации вам на почту придет индивидуальная ссылка на трансляцию митапа.

19:00 Производительный рендеринг в браузере
Глеб Михеев, Beta, Skillbox, FontendConf

19:45 Что такое слои в веб разработке и зачем о них нужно знать
Роман Еникеев, DataArt

20:30 Проходит ли ваш линтер банановый тест?
Назим Гафаров, ECOMMPAY

21:15 Storybook + Chromatic
Влад Волков, Skyeng

 

Организатор: компания Evrone

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