Frontend meetup

Участие в митапе бесплатное, после регистрации вам на почту придет индивидуальная ссылка на трансляцию митапа.

19:00 Производительный рендеринг в браузере

Глеб Михеев, Beta, Skillbox, FontendConf

19:45 Что такое слои в веб разработке и зачем о них нужно знать

Роман Еникеев, DataArt

20:30 Проходит ли ваш линтер банановый тест?

Назим Гафаров, ECOMMPAY

21:15 Storybook + Chromatic

Влад Волков, Skyeng

Организатор: компания Evrone