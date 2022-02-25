TeamLead Conf 2022

Дата проведения:
с 21.03.2022 по 22.03.2022
Место проведения:
Платно
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Cамая крупная профессиональная конференция для тимлидов и руководителей:
Впервые на TeamLead Conf, помимо тимлидского контента, собрали два трека докладов и митапов об управлении знаниями. Благодаря создателям Knowledge Conf вы узнаете, как правильно онбордить сотрудников, как собирать, хранить и обновлять знания. И как сделать так, чтобы уход ключевого сотрудника не стал катастрофой.
Cамая крупная профессиональная конференция для тимлидов и руководителей:
-максимальная концентрация тимлидского опыта на чел/час и кв.м
-программа на основе трендов самого большого сообщества тимлидов
-спикеры не только IT индустрии, расскажут, как взаимодействовать с бизнесом.
Впервые на TeamLead Conf, помимо тимлидского контента, собрали два трека докладов и митапов об управлении знаниями. Благодаря создателям Knowledge Conf вы узнаете, как правильно онбордить сотрудников, как собирать, хранить и обновлять знания. И как сделать так, чтобы уход ключевого сотрудника не стал катастрофой.
Впервые пройдет совместно с профессиональной конференцией по управлению знаниями Knowledge Conf 2022
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