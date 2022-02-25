TeamLead Conf 2022

Cамая крупная профессиональная конференция для тимлидов и руководителей:

-максимальная концентрация тимлидского опыта на чел/час и кв.м

-программа на основе трендов самого большого сообщества тимлидов

-спикеры не только IT индустрии, расскажут, как взаимодействовать с бизнесом.

Впервые на TeamLead Conf, помимо тимлидского контента, собрали два трека докладов и митапов об управлении знаниями. Благодаря создателям Knowledge Conf вы узнаете, как правильно онбордить сотрудников, как собирать, хранить и обновлять знания. И как сделать так, чтобы уход ключевого сотрудника не стал катастрофой.



Впервые пройдет совместно с профессиональной конференцией по управлению знаниями Knowledge Conf 2022