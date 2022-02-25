AgileDays 2022

Дата проведения:
с 24.03.2022 по 25.03.2022
Место проведения:
Платно
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В программе будет 2 дня докладов и воркшопов в офлайн и онлайн формате на следующие темы:
24-25 марта 2022г. в Москве и онлайн пройдет AgileDays — конференция по гибкому управлению. AgileDays — место, где можно поделиться своими идеями, которые сработали, послушать чужие и вместе придумать что-то совершенно новое.
Тематики конференции:
В программе будет 2 дня докладов и воркшопов в офлайн и онлайн формате на следующие темы:
1. Agile и Scrum
2. Kanban-метод
3. Гибридные подходы
4. Продуктовый менеджмент
5. Менеджмент инноваций
6. Enterprise Agility
7. Корпоративная культура
8. Самоуправляемые организации
9. Agile People
10. Technical Excellence
11. Data Driven
12. Remote-First
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