AgileDays 2022

24-25 марта 2022г. в Москве и онлайн пройдет AgileDays — конференция по гибкому управлению. AgileDays — место, где можно поделиться своими идеями, которые сработали, послушать чужие и вместе придумать что-то совершенно новое.

Тематики конференции:

В программе будет 2 дня докладов и воркшопов в офлайн и онлайн формате на следующие темы:

1. Agile и Scrum

2. Kanban-метод

3. Гибридные подходы

4. Продуктовый менеджмент

5. Менеджмент инноваций

6. Enterprise Agility

7. Корпоративная культура

8. Самоуправляемые организации

9. Agile People

10. Technical Excellence

11. Data Driven

12﻿. Remote-First