С каждым днём всё больше компаний задумываются о внедрении электронного документооборота (СЭД).

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Основные выгоды видны сразу:

сокращаются трудозатраты в 2-3 раза,

происходит экономия финансов компании на обработке документов,

минимизируются ошибки, а следовательно - риски при проверках,

повышается эффективность и лояльность сотрудников

Если вы решаетесь переходить на СЭД и хотите узнать все тонкости процесса, подключайтесь к нашему вебинару «Документооборот в 2022: экономим время и деньги компании», который состоится 19 апреля в 11:00.

Наши эксперты познакомят вас с функциональностью системы электронного документооборота (СЭД) DirectumRX, расскажут, как с ее помощью наладить документооборот компании и использовать в своей работе цифровых помощников.

Directum RX предоставляет набор готовых бизнес-решений для цифровизации процессов разных направлений деятельности: договорная работа, делопроизводство, бухгалтерия, HR-служба и другие.

Также вы узнаете про интеллектуальные сервисы по обработке документов (Directum Ario) и 5 причин, почему стоит его подключить.

Мероприятие будет интересно руководителям, делопроизводителям, юристам, HR-специалистам и всем, кто заинтересован в повышении прозрачности и управляемости бизнес-процессов.

Подключайтесь к вебинару и узнайте лучшие практиками работы с документами, ждём вас 19 апреля в 11:00.

Участие в мероприятии бесплатное, необходима предварительная регистрация.