IT-конференция Merge 2022

Тема весенней IT-конференции Merge - будущее. В состоянии такой неопределенности многие задаются вопросами: Как развиваться в новых условиях? И что вообще ждет IT-сферу?

Наша конференция не остается в стороне и попытается ответить на все. Для этого мы немного изменили концепцию. Теперь Merge - это IT-конференция про будущее. Наши спикеры расскажут, как сместились приоритеты в построении команд и создании проектов, как оставаться востребованным специалистом и, главное, за какими направлениями IT будущее.

На Merge вас ждут:

- 150+ докладов от спикеров-практиков:

- 7 направлений: Тренды, Development, Digital-маркетинг, Management, HR, Teamlead и Образование и карьера в IT;

- 2 дня эффективного нетворкинга и обсуждения главных трендов IT-сферы со спикерами и экспертами в самом технологичном городе;

- 1 уникальная площадка для обмена опытом ведущих IT-специалистов со всей России;

- представители Яндекса, Альфа-банка, X5 Group, СберДевайсов, Газпромбанка, Контура и других крупных IT-компаний России.