Дата проведения:
с 17.10.2022 по 29.10.2022
Место проведения:
Платно
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В октябре JUG Ru Group организует конференцию по инженерии данных — SmartData 2022. В программе — технические доклады и дискуссии на темы, важные в работе дата-инженера: от отказоустойчивости до MLOps.
Участники конференции любят обсуждать нетривиальные задачи и новые подходы в инженерии данных. И если вам есть что сказать, тогда подавайте заявку на выступление. Программный комитет поможет с подготовкой к выступлению: назначит персонального куратора, проведет ревью материала и организует репетиции.
Выбирайте тему выступления на сайте или предлагайте свои идеи — их обязательно рассмотрят.
Всем спикерам JUG Ru Group дарит билет на все конференции сезона в онлайне и офлайне.
А билеты уже можно купить на сайте конференции.
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