В октябре JUG Ru Group организует конференцию по инженерии данных — SmartData 2022. В программе — технические доклады и дискуссии на темы, важные в работе дата-инженера: от отказоустойчивости до MLOps.

Участники конференции любят обсуждать нетривиальные задачи и новые подходы в инженерии данных. И если вам есть что сказать, тогда подавайте заявку на выступление. Программный комитет поможет с подготовкой к выступлению: назначит персонального куратора, проведет ревью материала и организует репетиции.

Выбирайте тему выступления на сайте или предлагайте свои идеи — их обязательно рассмотрят.

Всем спикерам JUG Ru Group дарит билет на все конференции сезона в онлайне и офлайне.

А билеты уже можно купить на сайте конференции.