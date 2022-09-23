FrontendConf 2022 — крупнейшее место офлайн-встречи фронтенд-коммьюнити в Москве.

В этом году вас ждут 5 потоков докладов, мастер-классов.

Вы узнаете:

1) как развиваться относительно рынка, чтобы выигрывать конкуренцию в новых условиях. Мы подготовили трек, который закрывает вопрос роста, он проводит нас по всем стадиям роста и научит нас расти как инженеров внутри компании.

2) эксперты из VK, Tinkoff, Сбера и Точка Банка расскажут, как они преодолели проблемы масштабирования с помощью микрофронтендов. Целый трек докладов, которые дадут полное понимание что такое микрофронтенды, зачем они, как они работают и что с ними делать.

3) ключевые подходы FrontOps’a для обеспечения комфорта и безопасности разработки. Трек докладов закрывает вопросы масштабирования процессов сборки, выкатки и эксплуатации больших проектов. Дает рецепты, как сделать так, чтобы большие проекты быстро собирались, кодовая база была впорядке и как выстроить вокруг процессы.

Вся программа и подробности доступны по ссылке.