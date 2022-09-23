Дата проведения:
Место проведения:
FrontendConf 2022 — крупнейшее место офлайн-встречи фронтенд-коммьюнити в Москве.
В этом году вас ждут 5 потоков докладов, мастер-классов.
Вы узнаете:
1) как развиваться относительно рынка, чтобы выигрывать конкуренцию в новых условиях. Мы подготовили трек, который закрывает вопрос роста, он проводит нас по всем стадиям роста и научит нас расти как инженеров внутри компании.
2) эксперты из VK, Tinkoff, Сбера и Точка Банка расскажут, как они преодолели проблемы масштабирования с помощью микрофронтендов. Целый трек докладов, которые дадут полное понимание что такое микрофронтенды, зачем они, как они работают и что с ними делать.
3) ключевые подходы FrontOps’a для обеспечения комфорта и безопасности разработки. Трек докладов закрывает вопросы масштабирования процессов сборки, выкатки и эксплуатации больших проектов. Дает рецепты, как сделать так, чтобы большие проекты быстро собирались, кодовая база была впорядке и как выстроить вокруг процессы.
Вся программа и подробности доступны по ссылке.
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