8-9 июля 2023 г. в Санкт-Петербурге пройдет IT фестиваль интерактивного формата ProIT Fest. Надоели конференции с докладами, которые можно посмотреть онлайн? Чему еще можно обучиться, когда ты уже Senior? 1000+ IT профессионалов и команда спикеров готовы общаться друг с другом, решать вместе задачи, обучаться, играть, обсуждать насущные проблемы, развивать network и многое другое.

2 дня под крышей питерского неба, мы собираем лучших собеседников в IT на наши островки:

Fight Club — место споров и оппозиционных мнений. Хорош или плох SCRUM/PHP/HR/EPAM/etc? Вы наконец сможете высказать все, что накопилось на этот счет, в приемлемой форме диспутов, судов и соревнований.

Mentoring Club. Наши менторы - эксперты IT, которые помогут вам всегда быть на пике технологий/инструментов, разобраться в смежной области, дать best practice, улучшить скиллы как и разработчика, так и руководителя.

Спикеры: Александр Борградт (C++ Russia), Алексей Попков (JS, Яндекс Практикум), Анатолий Варанкин (JS, PHP, ELMA), Мария Монахова (Technical PM, Neuro.net), Яна Савельева (Ui/Ux), Павел Морозов (Коуч, Ментор)

Geek Club. Звезды Github, Олимпиадного программирования, kaggle готовы поделиться своим опытом, и погрузиться с участниками в решение самых сложных задач в разработке.

Спикеры: Александр Емелин (Grafana Labs), Федор Борщев (@pmdaily), Алексей Смирнов (Profiscope.io), Никита Соболев (sobolevn), Александр Макаров (samdark), Денис Пушкарев (zloirock), Краморенко Владислав (vlomme) Григорий Шовкопляс (GShark), КТ ИТМО

Frontend Club – только доклады, только хардкор!

Спикеры: Олег Коровин (Head of Front Самокат), Мария Просвирнина (Team Lead Okko), Лена Райан (Frontend X5 Group), Егор Малькевич (SolidBridge), Алексей Попков (TeamLead Яндекс), Василий Логиневский (SberDevices), Софья Гусева (Frontend Яндекс), Серёжа Попов (HTML Academy, Лига А), Олег Лучанский (Tech Lead), Зар Захаров (VK, Senior UI Developer)

Backend Club максимально направлен на практические кейсы в Архитектуре, а также мы устроим суд над решениями известных компаний, поиграем в игру «так исторически cложилось» и обсудим много тем за круглым столом. Языки: Rust, Python, JS, Go, C++, PHP, Java, Kotlin

Startup Club в секции участвуют стартапы, а также желающие ими стать, вместе с инвесторами, менторами и консалтингом. Но самое важное, это практика создания стартапов) И за 2 дня можно даже собрать свой продукт)

Product Club секция на развитие продукт/бизнес ориентированности среди разработчиков,а также расскажем, какие продукты востребованны, какие полезны обществу, и даже дадим их потрогать

Network Club. Медийные IT специалисты очень интересные собеседники. Послушать спикеров это здорово, но еще интереснее с ними познакомиться, войти в диалог, обменяться экспертизой и видением.

English Club — Островок, на котором практикуют английский язык в сфере IT. Продвинутый уровень может попрактиковаться в обсуждение топиков IT на английском языке, а базовый уровень расширит свои рубежи в лексиконе с помощью преподавателей

Play Zone Любителей поиграть ждут игры по разработке, настолки, логические, трансформационные и социальные игры.

Мастерская. Обучение бывает разным, на этом островке будет только формат Мастер классов, где вы сразу можете получить экспертизу от Гуру на практике.

Лекторий. Доклады и лекции наших спикеров, для тех, кому хочется классики конференций)

Комната Страха Участники могут анонимно задать вопросы, которые их интересуют, но боятся спросить, а также публично рассказать истории, в которые лучше вам не ввязываться

Комната Смеха IT Standup, не серьезные доклады, мемы, шутки и смешные истории.

Боль - секция про боли, которые накопились в разработке и менеджменте. Мы будем разбирать кейсы неработающих подходов vs best practice, ну и просто поноем…

Спикеры: Артур Дементьев (CTO ESA), Олег Коровин (Head of Front Самокат), Евгений Идзиковский, Илья Кашлаков (Head of Development ЮMoney), Вадим Яловенко (Lead ЮMoney), Никита Соболев (sobolevn), Леша Куксенок (ITBizRadio), Константин Волков (VP of Engineering), Анатолий Иванов (Head of RnD)

Help Прокрастинация, выгорание, no work life balance, не вывожу на работе — знакомые слова? Разобраться в себе помогут психологи/психотерапевты и карьерные коучи, а также можно проработать общие для всех IT специалистов проблемы в формате упражнений, и выговориться в группе “анонимных”

IT Drinkup с 19 до 23:00 собираются Drinkup сообщества в неформальной обстановке обсуждая факап истории, лучшие вопросы, и даже караоке python)

Dating Club.

Встречи one-to-one с различными целями поиска: клиентов, экспертизы, и даже любви.