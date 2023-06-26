Четвертая международная конференция по практической кибербезопасности OFFZONE состоится 24 и 25 августа 2023 года в Москве

Август 2023 года еще не наступил, но комьюнити кибербезопасников может его представить. На огромной площадке соберутся специалисты из разных областей: безопасники, разработчики, инженеры, исследователи, а еще преподаватели и студенты. Эксперты выступят с докладами, проанализируют любопытные кейсы, обсудят последние цифровые атаки и способы противостояния им — все в лучших традициях предыдущих конференций.

Как и на прошлых OFFZONE, ожидается много интерактива: участникам предстоит искать уязвимости в устройствах, сражаться на киберспортивных турнирах и апгрейдить бейджи в зоне пайки. Последним организаторы уделяют особое внимание. Например, в 2022 году это были полноценные микрокомпьютеры с питанием, светодиодами и платежной системой для внутренней валюты конференции. А еще участники их кастомизировали собственными аддонами с уникальным дизайном. Для OFFZONE 2023 обещают разработать новую модификацию бейджа.

Характерная особенность OFFZONE: она проводится исключительно в живом формате, без онлайн-трансляции. Это позволяет погрузиться в атмосферу и обменяться опытом лично: в тематических зонах и на мастер-классах.

Прошедшим летом на OFFZONE выступили на пяти треках 68 экспертов из VK, «Авито», «Тинькофф», «Лаборатории Касперского», Positive Technologies, Swordfish Security, BI.ZONE и др. Всего мероприятие поддержали 48 партнеров, в том числе 19 представителей комьюнити и 14 — медиа.

OFFZONE — международная конференция по практической кибербезопасности, которая проходит в Москве с 2018 года. Она объединяет безопасников, разработчиков, инженеров, исследователей, преподавателей и студентов из десятков стран мира. В центре внимания — только технический контент, посвященный актуальным темам отрасли. Предыдущую конференцию посетили 2000 человек, а опытом с участниками поделились 68 ключевых экспертов.