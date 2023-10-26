Mobius 2023 Autumn

На Mobius собираются специалисты, связанные с мобильной разработкой: iOS- и Android-разработчики, архитекторы мобильных приложений, специалисты по DevOps, тестировщики, тимлиды и руководители проектов. Для каждой из платформ обсуждают как нативную, так и кроссплатформенную разработку. И всё, что «вокруг» — от Swift до систем сборки.

В программе доклады про языки, архитектуру, перформанс, безопасность, инфраструктуру, UX/UI, работу платформ под капотом и тренды в мобильной разработке.

Кроме докладов будут воркшопы, мастер-классы, интервью и круглые столы от спикеров из различных компаний. Среди спикеров представители Дзена, Ozon, Сбера, Циана, VK, Яндекса, Тинькофф и других компаний.

1-2 ноября — онлайн

9-10 ноября — Санкт-Петербург (+ онлайн-трансляция)

Программа конференции и билеты — на сайте.

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