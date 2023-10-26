PiterPy 2023

На PiterPy собираются участники и спикеры, использующие Python в своей работе: разработчики, дата-инженеры, дата-аналитики, ML-инженеры, тестировщики и тимлиды. В программе доклады про микросервисы, API, ML&DS, безопасность, тестирование и Python «под капотом».

Кроме докладов на конференции будут воркшопы, мастер-классы, интервью и круглые столы от спикеров из различных компаний. На конференции выступят представители Usetech, Авито, Тинькофф, Ozon, Лаборатории Касперского, Контура,2GIS и других компаний.

7 ноября — онлайн

13-14 ноября — Санкт-Петербург (+ онлайн-трансляция)

Программа конференции и билеты — на сайте.

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