Премия HighLоad++

27 ноября 2023 года на 20й конференции HighLoad++ пройдет церемония награждения лидеров IT. Самые достойные, которых определит народное голосование и экспертные оценки, получат главную премию за вклад в Российскую отрасль IT.

В 2023 году премия будет вручена уже в 3-ий раз в рамках 20-ой конференции разработчиков высоконагруженных систем HighLoad++. Среди победителей прошлых лет - Денис Крючков (Хабр), Пётр Зайцев (Percona), Андрей Бреслав (Kotlin), Олег Бартунов (PostgreSQL), Константин Осипов (Tarantool).

Премия может быть вручена профессионалу, сообществу или даже компании. Премия может быть вручена повторно по решению экспертного совета, если для этого имеются весомые предпосылки.

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Победителей определяет экспертный совет из 184 представителей IT-отрасли и народное онлайн-голосование.