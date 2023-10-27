Конференция по Data Science, машинное обучение и нейросети DataStart 2023 пройдет в Москве 2 ноября 2023 г.

Основная цель проекта – повышение профессионального уровня знаний специалистов, исследователей и инженеров, связанных с Data Science и искусственным интеллектом. Живое общение и обмен опытом позволят участникам конференции быть в курсе последних достижений и тенденций в этих областях.

Конференция DataStart собирает ведущих специалистов и экспертов из разных компаний, работающих в области искусственного интеллекта и Data Science. Участники смогут послушать доклады от представителей крупных технологических гигантов, успешных стартапов и академических институтов. Список спикеров и подробная программа конференции доступны на сайте мероприятия.