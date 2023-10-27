SQA Days

Дата проведения: 

с 24.11.2023 по 25.11.2023

Место проведения: 

Платно

XXXIII Международная конференция по вопросам качества программного обеспечения SQA Days пройдет в Москве 24-25 ноября 2023 г.

Конференция, традиционно, охватит широкий спектр профессиональных вопросов в области обеспечения качества, ключевыми из которых являются:

  • Методики и инструменты тестирования ПО;
  • Автоматизация тестирования ПО;
  • Подготовка, обучение и управление командами тестировщиков;
  • Процессы обеспечения качества в компании;
  • Управление тестированием и аутсорсинг;
  • Совершенствование процессов тестирования и инновации.
 
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