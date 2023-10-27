Дата проведения:
с 24.11.2023 по 25.11.2023
Место проведения:
Платно
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XXXIII Международная конференция по вопросам качества программного обеспечения SQA Days пройдет в Москве 24-25 ноября 2023 г.
Конференция, традиционно, охватит широкий спектр профессиональных вопросов в области обеспечения качества, ключевыми из которых являются:
- Методики и инструменты тестирования ПО;
- Автоматизация тестирования ПО;
- Подготовка, обучение и управление командами тестировщиков;
- Процессы обеспечения качества в компании;
- Управление тестированием и аутсорсинг;
- Совершенствование процессов тестирования и инновации.
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