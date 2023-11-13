22 ноября 2023 года состоится 5-я конференция Digital Identity Day. Конференция Digital Identity Day - место, где обмениваются опытом, обсуждают вызовы и делятся инновационными методами идентификации и аутентификации, направленными на создание более удобных, полнофункциональных и безопасных онлайн-сервисов.

В программе конференции:

обзор развития экосистем идентификации;

практические кейсы интеграции биометрических методов аутентификации в бизнес-процессы;

биометрическая аутентификация в онлайн-кредитовании;

новейшие технологии удаленной идентификации личности;

актуальная информация о развитии Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системе и ID-карт, принципы построения и перспективах реализации облачной ЭЦП;

инструменты доверенного обмена данными и осуществления юридически значимых действий;

механизмы сбора и подтверждения данных при регистрации личного кабинета;

развитие API и ID в РФ, в том числе как обеспечение наличия согласия пользователя API;

методы беспарольной авторизации, разработанных для использования в экосистеме VK;

децентрализованная идентичность на базе технологии блокчейн;

использования биометрии в контексте Закона о защите персональных данных, перспективы регулирования и использования искусственного интеллекта в области защиты персональных данных.

Участники мероприятия смогут обменяться идеями, послушать выступления и получить рекомендации экспертов из разных отраслей бизнеса.



Мероприятие будет полезно тем, кто:

идентифицирует личность клиента для оказания услуг;

ищет способы дополнительной верификации данных о клиентах из достоверных источников;

нацелен перейти на удаленное и безбумажное взаимодействие с клиентами;

интересуется вопросами защиты данных цифрового профиля клиента.

Посмотреть более подробную информацию о программе можно на официальном сайте конференции. Переходите по ссылке http://dgline.by/did, изучайте заявленные темы и регистрируйтесь!

Организаторы Конференции: DiGital Line, НКФО «ЕРИП».

Генеральный партнер: ID.World.

Партнеры конференции: WEBPAY, БИСМАРТ.