Конференция Digital Identity Day

Дата проведения: 

22.11.2023

Место проведения: 

Платно

22 ноября 2023 года состоится 5-я конференция Digital Identity Day. Конференция Digital Identity Day - место, где обмениваются опытом, обсуждают вызовы и делятся инновационными методами идентификации и аутентификации, направленными на создание более удобных, полнофункциональных и безопасных онлайн-сервисов.

В программе конференции:

  • обзор развития экосистем идентификации;
  • практические кейсы интеграции биометрических методов аутентификации в бизнес-процессы;
  • биометрическая аутентификация в онлайн-кредитовании;
  • новейшие технологии удаленной идентификации личности;
  • актуальная информация о развитии Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системе и ID-карт, принципы построения и перспективах реализации облачной ЭЦП;
  • инструменты доверенного обмена данными и осуществления юридически значимых действий;
  • механизмы сбора и подтверждения данных при регистрации личного кабинета;
  • развитие API и ID в РФ, в том числе как обеспечение наличия согласия пользователя API;
  • методы беспарольной авторизации, разработанных для использования в экосистеме VK;
  • децентрализованная идентичность на базе технологии блокчейн;
  • использования биометрии в контексте Закона о защите персональных данных, перспективы регулирования и использования искусственного интеллекта в области защиты персональных данных.

Участники мероприятия смогут обменяться идеями, послушать выступления и получить рекомендации экспертов из разных отраслей бизнеса.

Мероприятие будет полезно тем, кто:

  • идентифицирует личность клиента для оказания услуг;
  • ищет способы дополнительной верификации данных о клиентах из достоверных источников;
  • нацелен перейти на удаленное и безбумажное взаимодействие с клиентами;
  • интересуется вопросами защиты данных цифрового профиля клиента.

Посмотреть более подробную информацию о программе можно на официальном сайте конференции. Переходите по ссылке http://dgline.by/did, изучайте заявленные темы и регистрируйтесь!

Организаторы Конференции: DiGital Line, НКФО «ЕРИП».

Генеральный партнер: ID.World. 

Партнеры конференции: WEBPAY, БИСМАРТ.

 

 
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