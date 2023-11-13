Дата проведения:
Место проведения:
22 ноября 2023 года состоится 5-я конференция Digital Identity Day. Конференция Digital Identity Day - место, где обмениваются опытом, обсуждают вызовы и делятся инновационными методами идентификации и аутентификации, направленными на создание более удобных, полнофункциональных и безопасных онлайн-сервисов.
В программе конференции:
- обзор развития экосистем идентификации;
- практические кейсы интеграции биометрических методов аутентификации в бизнес-процессы;
- биометрическая аутентификация в онлайн-кредитовании;
- новейшие технологии удаленной идентификации личности;
- актуальная информация о развитии Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системе и ID-карт, принципы построения и перспективах реализации облачной ЭЦП;
- инструменты доверенного обмена данными и осуществления юридически значимых действий;
- механизмы сбора и подтверждения данных при регистрации личного кабинета;
- развитие API и ID в РФ, в том числе как обеспечение наличия согласия пользователя API;
- методы беспарольной авторизации, разработанных для использования в экосистеме VK;
- децентрализованная идентичность на базе технологии блокчейн;
- использования биометрии в контексте Закона о защите персональных данных, перспективы регулирования и использования искусственного интеллекта в области защиты персональных данных.
Участники мероприятия смогут обменяться идеями, послушать выступления и получить рекомендации экспертов из разных отраслей бизнеса.
Мероприятие будет полезно тем, кто:
- идентифицирует личность клиента для оказания услуг;
- ищет способы дополнительной верификации данных о клиентах из достоверных источников;
- нацелен перейти на удаленное и безбумажное взаимодействие с клиентами;
- интересуется вопросами защиты данных цифрового профиля клиента.
Посмотреть более подробную информацию о программе можно на официальном сайте конференции. Переходите по ссылке http://dgline.by/did, изучайте заявленные темы и регистрируйтесь!
Организаторы Конференции: DiGital Line, НКФО «ЕРИП».
Генеральный партнер: ID.World.
Партнеры конференции: WEBPAY, БИСМАРТ.
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