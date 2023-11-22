23 ноября в столице Беларуси в IBB Hotel на масштабной ежегодной конференции “Код информационной безопасности” встретятся ведущие эксперты по цифровой безопасности из Москвы, Минска и Санкт-Петербурга.

Спикерами традиционной Вводной дискуссии о трендах ИБ, которая откроет конференцию, выступят Сергей Меньшиков, начальник отдела кибербезопасности “Приорбанк”, Алексей Мунтян, основатель и СЕО “Privacy Advocates” и Вячеслав Аксенов, менеджер по ИБ, “Приорбанк”.

После вводной части в рамках специальной секции “Диалог с регулятором” участники смогут задать свои вопросы представителю госрегулятора в сфере ИБ.

В следующей секции “Технологии”, миссия которой дать обзор самых современных средств СЗИ, выступят 11 экспертов. Среди них: Антон Игнатов из “Нума Технологии”, Альбина Бухарова из “RuSIEM”, Сергей Вахонин из “Кибепротект”, Максим Автоненко из “OutsourceIT.BY”, Александр Конобеев из “PARUS”, Никита Вьюгин из МКО “Системы”, Али Гаджиев из “Crosstech Solutions Group”, Евгений Горбик из “Кода Безопасности, Константин Родин из АйТи Бастион, Дмитрий Кузовлев из “SOTI” и Андрей Гутников из “Axoft”.

В секции “Опыт” речь пойдет о реальных, практически полезных кейсах кибербезопасности. Например, Алексей Мунтян из “Privacy Advocates” расскажет, как на практике работает риск-ориентированный подход к выполнению требований законодательства о персональных данных, а Вячеслав Аксенов из “Приорбанка” поделится опытом построения систем защиты информации в соответствии с требованиями законодательства.

Кульминацией мероприятия станут фирменные, штабные киберучения “Кода ИБ” с отработкой на практике защиты от актуальных угроз. В этом году они пройдут под модерацией Антона Тростянко, руководителя департамента защиты информации компании “Надежные программы”.

На следующий день, 24 ноября, в рамках дополнительной программы уникальное производственное предприятие “Минский тракторный завод” откроет для “Кода ИБ” свои цеха. Для экспертов и участников конференции будет организована экскурсия на завод, который с 1946 года исправно поставляет лучшие тракторы с мировым именем «BELARUS».

Позже в этот же день эксперты по кибербезопасности проведут круглый стол со студентами Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники на тему “Идеальный специалист по ИБ в новой реальности”.

Подрастающее поколение технических специалистов узнает все, что нужно для планирования карьеры в передовой отрасли кибербезопасности.

И, наконец, 25 ноября состоится прогулка по 12 самым интересным локациям столицы Беларуси. Ее особенностью станет специальный квестбук, в котором участникам будет предложено 20 интригующих заданий.

Участие в программе бесплатное для руководителей ИБ и ИТ-отделов, а также журналистов. Ждем ваши регистрации по ссылке.