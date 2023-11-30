AntiFraud Russia 2023

Дата проведения: 

06.12.2023

Место проведения: 

Платно

6 декабря в Москве в Цифровом Деловом Пространстве пройдет XIV Всероссийский форум «Борьба с мошенничеством в сфере высоких технологий. АнтиФрод Россия», организатором которого выступает Академия Информационных Систем.

Ключевое событие в сфере борьбы с кибермошенничеством традиционно проходит при поддержке и участии МВД России, Минцифры России, Банка России, Роскомнадзора, Ассоциации банков России, Генеральной прокуратуры, международных организаций, а также основных игроков рынка кибербезопасности.
 
На площадке форума в центре внимания руководителей и экспертов в области кибербезопасности будут актуальные тенденции и угрозы информационной безопасности. 

Среди тем для обсуждения международное сотрудничество в области противодействия мошенничеству на сетях электросвязи, новеллы законодательства, утечки, фрод в кредитно-финансовой сфере, ритейле, электронной коммерции, социальных сетях и другое.

 
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