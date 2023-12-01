14-15 декабря в Технопарк «Сколково» пройдет самое крупное событие в области искусственного интеллекта — AI Russia 2023.

Это будет не просто форум-выставка, а территория бизнеса, заточенная на заключение сделок. Ожидается, что на площадке бизнесмены и предприниматели со всей России заключат более 500 контрактов.

Соорганизатором мероприятия стала первая в России деловая социальная сеть TenChat. 10 000 участников AI Russia 2023 познакомятся и протестируют более 500 инновационных решений, готовых к внедрению в сферах HR, EdTech, FinTech, робототехники, Ecom, Retail и других, а 350 приглашенных практиков расскажут реальные кейсы его применения в своей работе и докажут, что ИИ — это просто, эффективно и доступно каждому.

Гостей мероприятия также будут ждать питч-сессии с ведущими инвестфондами и бизнес-ангелами, нетворкинг, а также ярмарка вакансий от TenHunter — рекрутинговой платформы TenChat.