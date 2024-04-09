25 апреля в конференц-зале Willing по адресу ул. Ленина, 50 состоится второй Startup Battle от ZBORKA LABS. Это событие станет продолжением экспериментального формата, который был запущен в мае 2023 года. Особенность этого мероприятия заключается в том, что победителем становится стартап с лучшим питчем, а не с лучшей идеей.

Цель мероприятия: Презентовать инновационные стартапы представителям различных секторов бизнеса, инвестиционным ангелам, СМИ и другим приглашенным гостям. ZBORKA LABS стремится показать молодежи, фаундерам и предпринимателям, что в Беларуси есть потенциал для создания успешных продуктов и поднять репутацию белорусского стартап-сообщества.



Вас ждет:

• Напряженная борьба за внимание инвесторов и шанс получить финансирование.

• Инновационные идеи и перспективные проекты из разных сфер.

• Полезные знакомства и возможность найти единомышленников.

• Вдохновляющая атмосфера и заряд мотивации.

Партнеры:

Генеральный партнер: hoster.by

Генеральный информационный партнер: probusiness.io

Партнеры: WEBPAY, Yandex.Cloud, UGREEN, Академия BELHARD, SORAINEN, Willing Hotel

Информационные партнеры: ITNEWS.pro, KV.by.

Стоимость: Для зрителей вход свободный по предварительной регистрации (количество мест ограничено). Вход возможен при наличии письма-приглашения.

Как стать участником?

Если вы фаундер. Заполните заявку участника и получите шанс представить свой стартап! Ждите пригласительный и приходите. А если проект "залетит" на мероприятие, вас будет ждать подготовительная неделя, где вместе разберем ваш питч, чтобы круто презентовать проект всем гостям.

Если просто хотите посмотреть. Необходимо заполнить заявку для зрителя и получить пригласительный. Стань свидетелем битвы идей!

Об организаторе

ZBORKA LABS — это лаборатория стартапов, ориентированная на создание будущего через инновации. За время своего существования ZBORKA LABS провела 6 потоков акселерации и запустила более 25 продуктов на рынок, создала сообщества для дизайнеров, TON Community и для специалистов в области бизнес-аналитики, продуктового управления, проектного управления и скрам-мастерства. Сейчас ZBORKA LABS работает над запуском 7 потока акселерации и над созданием сообщества для разработчиков.