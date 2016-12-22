Менеджер Google подал в суд на компанию за «организацию шпионажа между сотрудниками»

Менеджер Google подал иск в Калифорнийский суд Сан-Франциско к своей компании, в котором утверждается, что корпорация запрещает своим сотрудникам обсуждать условия работы даже между собой и заставляет их шпионить друг за другом.

Истец пожелал остаться анонимным и подписал своё заявление как «Джон Доу», сообщает агентство. Работник Google сказал, что установление личности может нанести ущерб его репутации в компании и перспективам на работу в будущем.

Менеджер утверждает, что соглашение о конфиденциальности, который подписывают все сотрудники компании, запрещает обсуждать «любую информацию в любой форме, которая имеет отношение к Google». Это соглашение компании нарушает законодательство США, которое позволяет работникам обсуждать свои условия труда с любыми другими людьми и раскрывать информацию государственным органам, пишет Reuters со ссылкой на иск к корпорации.

Представитель Alphabet (холдинг, в который входит Google) назвал эти претензии «беспочвенными». По его словам, компания разработала соглашения для защиты конфиденциальной деловой информации, а не для запрета служащим обсуждать свои условия труда.

Также истец утверждает, что Google заставляет своих сотрудников шпионить друг за другом через программу под названием Stopleaks — если кто-то узнал о раскрытии конфиденциальной информации, он обязан сообщить об этом руководству, иначе может быть уволен или получить иск от компании за нарушение трудового договора.