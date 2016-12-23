Общая стоимость биткоинов возросла до рекордных $14 миллиардов

Общая стоимость находящихся в обращении биткоинов возросла до рекордной отметки в $14 миллиардов. Стоимость цифровой валюты подскочила за один день на 5 % до своего высочайшего уровня за последние три года, увеличившись за этот год более чем вдвое.

В европейском обменном сервисе Bitstamp стоимость одного биткоина достигла $875 — это рекордный показатель с января 2014 года. В начале этого года биткоин стоил около $435. Многие эксперты связывают такой рост с устойчивым снижением курса китайского юаня, который в этом году упал почти на 7 %. Статистика показывает, что большинство операций с использованием биткоинов осуществляется именно в Китае, поэтому любое увеличение спроса в стране имеет значительное влияние на стоимость криптовалюты.

Биткоины — это цифровая валюта, позволяющая быстро и анонимно перемещать деньги по всему миру без необходимости использовать посредников в лице каких-либо центральных органов. Поэтому биткоины стали привлекательным вариантом для желающих обойти контроль за движением капитала.

Несмотря на такой рост, криптовалюта пока не достигла своего пикового показателя, который был зарегистрирован в конце 2013 года — тогда на Bitstamp её стоимость составляла $1163. Тем не менее, интенсивность добавления биткоинов в систему сейчас довольно высока и составляет 12,5 биткоинов в десять минут.

Чарльз Хейтер (Charles Hayter), основатель аналитической компании Cryptocompare, отмечает, что росту цифровой валюты поспособствовала демонетизация в Индии и глобальная политическая неопределённость.