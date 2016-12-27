Общий объем выпуска инновационной продукции в Беларуси до 2020 года превысит Br7 млрд

Общий объем выпуска инновационной продукции в Беларуси за период до 2020 года в соответствии с государственными научно-техническими программами превысит Br7 млрд. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, пишет БЕЛТА.

Четверть выпускаемой инновационной продукции будет экспортироваться, отметил Александр Шумилин. На перспективу сформировано 17 государственных научно-технических программ.

"В их рамках до 2020 года запланировано создать более 1,2 тыс. новшеств, в том числе более 350 наименований машин, не менее 40 наименований материалов и веществ, 209 технологических процессов, более 180 автоматизированных систем и комплексов, не менее 60 сортов растений и пород животных, не менее 40 лекарственных средств", - информировал Александр Шумилин.

