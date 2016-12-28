С 1 января 2017 года компания velcom прекращает оказание услуги «Мобильное ТВ» (iTV velcom).

Вместе с тем, пользователи могут подключить сервис нового поколения для просмотра телевидения и кинофильмов – интерактивное телевидение voka.

Уже сейчас телевидение voka доступно владельцам гаджетов, работающих на операционных системах Android, iOS и Windows 10 Mobile (через приложение voka), стационарных компьютеров и ноутбуков (через специальный web-ресурс www.voka.tv), а также телевизоров (через медиаплеер Google Chromecast и Apple TV).