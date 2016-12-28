МТС к Новому году повысил качество голосовых вызовов

Мобильный оператор МТС сообщил о внедрении технологии Crystal Voice, с помощью которой белорусы получат качественную связь без обрыва голоса собеседника. Об этом в преддверии Нового года рассказали в пресс-службе крупнейшего оператора связи.

Технология Crystal Voice, оборудование для которой поставила компания Huawei, при помощи передового программного обеспечения анализирует получаемые сигналы сразу с двух базовых станций одновременно: выбирает более качественные фрагменты и доставляет второму абоненту.

Таким образом, уверяют в МТС, абоненты смогут без перерывов слышать собеседника, находящегося в зоне нестабильного приема сигнала базовой станции.

Сходный принцип анализа голосовых фрагментов применяется и в технологии Crystal Voice Deep Сoverage, которую также внедрил оператор.

"Она предназначена для улучшения качества голосовой связи с абонентами, находящимися на границе зоны приема. Программное обеспечение за доли секунды более полусотни раз анализирует передаваемые фрагменты от абонента к базовой станции, выбирает из них самый лучший и направляет собеседнику", - пояснили в пресс-службе оператора.

Специалисты МТС отмечают, что ощутить преимущества инновации смогут как жители сельской местности, так и горожане. Технология уже внедрена в столице Беларуси и Минском районе, дальше ее запуск планируется в крупных городах страны.

Оператор также отчитался о подготовке сети к новогодним праздникам. Мобильный 3G-интернет стал работать еще лучше, поскольку часть абонентов уже перешла на сеть 4G.

Для доставки поздравлений от абонентов, предпочитающих использовать SMS вместо мессенджеров и социальных сетей, оператор реализовал решение, которое позволяет обмениваться короткими сообщениями без ограничений, в том числе и в праздничные дни.