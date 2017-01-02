"Ирония судьбы", Comedy Club и поздравление Лукашенко: что смотрели в интернете в Новый год?

В Новый год белорусы чаще других программ смотрели комедийное шоу Comedy Club, выступление Главы государства и культовую комедию "Ирония судьбы, или С легким паром!". Такую статистику предоставил мобильный оператор velcom 2 января 2017 года, проанализировав запросы пользователей интерактивного телевидения voka.

Наибольшей популярностью в пору новогодних праздников пользовались комедийные фильмы и шоу. Среди передач самым рейтинговым у зрителей интерактивного телевидения velcom оказался праздничный выпуск Comedy Club. За ним следует новогоднее телеобращение Главы государства, а третью строчку заняла известная комедия "Ирония судьбы, или С легким паром!". Кроме того, белорусы активно смотрели новогодние музыкальные передачи с участием российских артистов. Стоит отметить, что в этот раз пользователи массово не смотрели шоу "Голубой огонек".

"Тенденция такова, что все больше зрителей, особенно среди молодежи, отдают предпочтение юмористическим передачам, тогда как новогодние музыкальные шоу становятся менее популярными", - считают в velcom.

Пользовались спросом у белорусов и архивные фильмы. Самым популярным стал фантастический триллер "Из машины", за ним идет драма "1+1" . В число популярных также вошли исторический фильм "Железный рыцарь", итальянские "Страшные сказки" и индонезийский боевик "Рейд".