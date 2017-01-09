Nokia разрабатывает интеллектуальный помощник Viki

Компания Nokia разрабатывает интеллектуального помощника Viki, который должен стать конкурентом Siri, Cortana и Google Asistant. Финский разработчик уже подал заявку на регистрацию в ЕС товарного знака.

В заявке сказано, что Viki — это программное обеспечение для создания и мониторинга мобильного интеллектуального помощника на основе голосового интерфейса, отмечает Life.ru.

Nokia решила не отставать от лидеров рынка: Microsoft, Apple и Google. Помимо этого, в нынешнем году должен появиться и голосовой помощник Bixby в смартфонах Samsung.

На сегодняшний день деталей о помощнике совсем немного. Пока не известно, когда и на каких устройствах можно будет увидеть его реализацию.

