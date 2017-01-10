Оператор velcom подарил абонентам 50 млн минут, мегабайтов и 10 iPhone 7

Мобильный оператор velcom подвел результаты розыгрыша, который был приурочен к самой масштабной модернизации сети за последнее десятилетие. Абоненты оператора стали обладателями 50 миллионов бесплатных минут, столько же мегабайтов и 10 новых iPhone 7.

Праздничный пирог из 50 миллионов минут и 50 миллионов мегабайтов разделили между собой 241,7 тысячи абонентов, которые во время действия акции отправили бесплатный USSD-запрос. Число претендентов на голосовые вызовы и интернет-трафик распределилось практически равномерно: более 124 тысяч пользователей захотели мегабайты, более 117 тысяч – минуты внутри сети.

В итоге абоненты получили по 425 минут и 403 мегабайта. Праздничные бонусы уже поступили в распоряжение клиентов компании – воспользоваться ими можно в течение 90 дней.

Среди участников акции были также разыграны 10 флагманских смартфонов от Apple. Их будущих владельцев определила случайная комбинация пронумерованных шаров. В velcom отметили, что вероятность выиграть смартфон была выше у самых «давних» абонентов, поскольку за каждый год сотрудничества с оператором они получали дополнительный шанс. Половина счастливчиков оказалась из Минска, остальные – из районных центров и деревень.