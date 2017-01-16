life:) открывает доступ к 4G на всех тарифах и запускает бесплатную доставку 4G SIM-карт в Минске

С 26 января life:) открывает доступ к 4G для всех своих абонентов как актуальных, так и архивных ТП. Больше не нужно подключать дополнительные услуги для того, чтобы воспользоваться преимуществами сети 4G: можно просто использовать весь свой интернет-трафик в любой доступной сети.

Ежедневно количество абонентов, которые пользуются 4G в life:), достигает 18 тысяч, а ежемесячный объем потребляемого интернет-трафика с момента запуска 4G вырос более, чем на треть.

«В ближайшее время расширение сети 4G в life:) будет осуществлено не только в Минске, но и в его пригороде. Чтобы сделать услуги еще удобнее, а использование 4G доступней с 16 января в Минске мы запускаем новый сервис ⎼ бесплатную доставку 4G SIM-карт», ⎼ комментирует последние новости оператора Генеральный директор ЗАО «БеСТ» Дина Цыбульская.

Новая услуга доступна для существующих абонентов оператора, которые проживают в Минске. В будущем возможно расширение географии сервиса. Заказать замену 4G SIM-карты с доставкой можно, оставив заявку на сайте оператора. Все абоненты, которые воспользуются услугой, получат бонус ⎼ 2 ГБ 4G-трафика.

Поменять старую SIM-карту без поддержки 4G на новую LTE-SIM можно также в любом салоне оператора по всей республике. При замене в минских салонах связи life:) начисляются бонусные 2ГБ 4G-Интернета, а сама замена SIM-карты бесплатная. LTE-SIM подходит для любого смартфона, планшета или модема с поддержкой 4G. После замены SIM-карты пакет услуг, номер и текущая сумма на счете сохраняются.