Пираты загрузили порно на YouTube

Интернет-пираты нашли лазейку в правилах YouTube, позволяющую загружать на видеохостинг порнографические ролики.

Пираты копируют ролики с ряда сайтов для взрослых, после чего загружают их на YouTube через серверы Google и используют опцию «не показывать видео в публичном доступе». Это позволяет им избежать блокировки и в дальнейшем размещать ссылки на материалы на своих ресурсах.

По словам американской порностудии Dreamroom Productions, правообладатели уже не раз сталкивались с такой моделью распространения нелегального контента и добивались удаления роликов, однако обнаружить подобные видео становится все сложнее. Кроме того, сразу после блокировки пираты размещают все те же фильмы для взрослых по новым ссылкам.