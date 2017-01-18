velcom запустил первую в мире сеть на виртуальной платформе

Оператор velcom сообщил о запуске первой в мире сеть на виртуальной платформе. Эта технологическая инновация влияет на всю конфигурацию сети velcom, делая ее более гибкой, современной и адаптивной к новейшим технологиям связи, рассказали 18 января 2017 года в пресс-службе компании.

Проект был реализован всего за 9 месяцев. Для этого оператор существенно изменил архитектуру основной сети и перенес все базовые компоненты ядра на новую «облачную» платформу с использованием технологии NFV – виртуализации сетевых функций. Отныне большая часть трафика в сети оператора будет проходить через виртуальное ядро.

«В выигрыше останутся и конечные абоненты, поскольку повысится надежность сети в целом и сократится время внедрения новых сервисов. Мы за весьма короткое время построили одну из самых передовых архитектур в сфере телекоммуникаций, а также перенесли на нее большую часть наших пользователей», - отметил технический директор velcom Кристиан Лаке.

В пресс-службе компании добавили, что виртуализация ядра позволит снять ограничения по производительности сети. В моменты пиковых нагрузок можно будет автоматически регулировать перераспределение ресурсов и при необходимости добавлять дополнительные серверные мощности. В целом сеть оператора должна стать более гибкой и надежной.



