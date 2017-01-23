В БГУ разработали комплекс для настройки спутниковых съемочных систем

Впервые в Беларуси создан аппаратно-программный комплекс «Калибровка» для обеспечения высокоточной полетной калибровки спутниковых съемочных систем. Об этом 23 января 2017 года сообщала пресс-служба БГУ.

Разработчиками АПК «Калибровка» выступили ученые отдела аэрокосмических исследований Института прикладных физических проблем А.Н. Севченко БГУ.

В период эксплуатации аппаратуры Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли (БКС ДЗЗ) и других аппаратов происходит естественное отклонение от исходных характеристик приборов съемки изображений. Проблема их обслуживания актуальна во вмем мире, поскольку практическое использование требует обеспечения качества получаемой из космоса информации.

Разработанный учеными БГУ АПК «Калибровка» позволит проводить коррекцию данных спутниковых съемочных систем, а также проводить испытания и поверку новой техники ДЗЗ. Функционирование инновационной техники повысит надежность расшифровки данных. Результаты съемок территории могут в дальнейшем быть использованы в интересах различных министерств, ведомств и организаций Беларуси и России.

Использование комплекса позволит также решить проблему укомплектованности подспутниковых полигонов, обеспечивающих постоянный контроль систем ДЗЗ. Эти площадки должны быть оснащены специальной аппаратурой, работающей в различных диапазонах электромагнитных длин волн, соответствующих аппаратуре белорусских и российских космических аппаратов. На полигонах АПК может устанавливаться на треноги, вышки, а также использоваться с привлечением авиационных средств.

С помощью «Калибровки» можно получать данные об наземных объектах, фиксируемые как одновременно спутниковой и наземной системами съемки, так и независимо друг от друга. Итогом станет база данных спектральных характеристик отражения различных поверхностей, включая точные описания параметров их динамического состояния и условий съемки, необходимая для обработки спутниковой информации.

Комплекс прошел предварительные лабораторные и натурные испытания. Например, в августе 2015 года в рамках полевых наземных испытаний АПК проведены комплексные геолого-геофизические и геоэкологические исследования тестовых участков на островах Курильской гряды, сопровождавшиеся измерениями спектральных параметров отражения объектов, а в июле 2016 г. аналогичные работы были проведены на полуострове Камчатка.

Были выполнены вулканологические, геоэкологические исследования и спектральные измерения на десяти островах Курил: Итуруп, Уруп, Чирпой, Симушир, Янкича, Чиринкотан, Шиашкотан, Онекотан, Харимкотан и Атласова. Широкая геодинамичность ланшафтов и типов наземных поверхностей раскрыла существенное количество данных, характеризующих их предметно-специфические и спектральные признаки. Была получена новая информация о современном состоянии действующих вулканов Курильских островов. В частности, изучены последствия извержений вулканов Сноу и Чиринкотан.

Предполагается, что современный передвижной комплекс аппаратуры оптического диапазона для оснащения наземных полигонов будет эксплуатироваться на подспутниковых полигонах в Беларуси (Плещеницы и Западная Березина) и Курском аэрокосмическом полигоне в Российской Федерации.

В странах СНГ отсутствует производство аналогичных комплексов. Отметим также, что инновация БГУ имеет более низкую стоимость по сравнению с зарубежными аналогами.