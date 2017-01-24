Белорусы заняли третье место на международной олимпиаде по криптографии

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Команда из Беларуси заняла третье место на международной олимпиаде по криптографии NSUCRYPTO – 2016. Команда в составе Олега Володько, Константина Павлова и Алексея Иванина получила диплом в категории "Студенты".

Все участники белорусской команды являются студентами Белорусского государственного университета. Олег Володько и Константин Павлов на данный момент являются сотрудниками одной из крупнейших белорусских ИТ-компаний - "Белхард Групп".

Участником международной олимпиады по криптографии - International Students' Olympiad in Cryptography - 2016 может стать любой желающий: школьник, студент, любой другой, кому интересно решать криптографические задачи. Олимпиада проводится с целью привлечения к математическим вопросам криптографии талантливых школьников и студентов.

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Опубликовал: KVbot,

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