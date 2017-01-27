Лукойл с помощью EPAM реализовал масштабный проект по модернизации веб-ресурсов

Компания «ЛУКОЙЛ» завершила уникальный для российского рынка ИТ-проект по созданию масштабного веб-комплекса, который объединил около 100 мультиязычных веб-ресурсов Компании на одной платформе, обеспечил централизованное управление данными и удобную и эффективную работу с ними. Партнером ПАО «ЛУКОЙЛ» выступил EPAM. Об этом сообщается на официальном сайте EPAM.

Единой технологической основой для построения веб-комплекса стала платформа Microsoft SharePoint, функциональность которой была существенно адаптирована специалистами EPAM под задачи и специфику деятельности компании «ЛУКОЙЛ».

Совместная команда EPAM и компании «ЛУКОЙЛ» значительно переработала структуру и контент головного сайта и более 100 сайтов дочерних обществ холдинга с учетом лучших практик и передовых трендов в построении интернет-ресурсов.