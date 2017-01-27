МТС построил резервный ЦОД и подготовился к усилению «облачных» сервисов

Специалисты МТС завершили создание резервного решения на основе собственных ресурсов компании и инфраструктуры Республиканского центра обработки данных (РЦОД). Реализация проекта позволила оператору существенно повысить степень отказоустойчивости сети, а также подготовиться к предоставлению собственных «облачных» услуг для корпоративных клиентов и физических лиц. Об этом 27 января 2017 года рассказали в пресс-службе оператора.

Технические специалисты МТС развернули на базе ЦОДа голосовое и пакетное ядра и связали новую инфраструктуру с головным офисом, осуществив, таким образом, полноценное географическое резервирование важнейших систем.

Благодаря этому абоненты оператора смогут обмениваться звонками и пользоваться мобильным интернетом даже в случае серьезных чрезвычайных происшествий. Помимо резервных радио- и транспортной подсистем, МТС перенес в РЦОД ряд ИТ-сервисов: базы данных, элементы биллинга и проч. При этом оператор заменил некоторые существовавшие решения более современными, выполненными на основе унифицированной вычислительной инфраструктуры. Новое резервное решение МТС отличается не только высоким производственным потенциалом, но и энергоэффективностью.

Виртуализация части систем на мощностях РЦОД и одновременное использование передовой техники для ряда различных сервисов позволят значительно экономить электроэнергию и вычислительные ресурсы. Среди прочего, это положительно отразится на стоимости «облачных» услуг для клиентов оператора.

«Создание инфраструктуры в РЦОД помогло нам достичь сразу нескольких приоритетных целей. Наши сервисы стали еще более отказоустойчивыми, что крайне важно для современного общества, в котором мобильные операторы играют очень ответственную роль. Параллельно мы, фактически, развернули собственный центр обработки данных, способный выполнять любые телекоммуникационные и ИТ-функции», – прокомментировал технический директор МТС Алексей Тяжких.

Развитие собственной резервной инфраструктуры МТС в РЦОД продолжится. В обозримом будущем компания перенесет в центр оставшиеся системы, а также предложит массовому и корпоративному сегменту собственные «облачные» сервисы, за работу которых и будет отвечать новое решение.

Напомним, что РЦОД был построен компанией beCloud. Он стал первым в Беларуси дата-центром, который отвечает требованиям к отказоустойчивости и безопасности по международным стандартам Tier III Uptime Institute.