МТС и velcom получили награды на «Брэнд года-2016»

Мобильные операторы МТС и velcom получили награды на конкурсе «Брэнд года-2016». Об этом 30 января 2017 года в пресс-службах компаний.

Компании velcom присвоили золотую медаль «Брэнда года» за социально активную позицию, которая нашла отражение в продвижении белорусского языка и благотворительной помощи детям.

«Проекты в сфере КСО стали более креативными и узконаправленными. Мы прекрасно понимаем, что не можем изменить мир сами, но можем вовлечь людей и показать достойный пример. Например, усилия velcom сконцентрированы на продвижении национальной самоидентификации (традиций, языка, истории, культуры) и помощи детям, в том числе с инвалидностью и аутизмом», – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom Вячеслав Смирнов.

Ранее velcom уже становился триумфатором премии «Брэнд года». Так, в прошлом году компания получила гран-при как социально ответственный брэнд и золотую медаль за активную социальную позицию. Мобильный оператор также стал лидером по числу наград на III ежегодной премии в области корпоративной социальной ответственности.

МТС удостоен самой высокой оценки среди профессионалов и потребителей в Беларуси – Гран-при премии «Брэнд года-2016». Также мобильный оператор завоевал золото в номинации «Социально Ответственный брэнд» и признан лучшим в номинации «Брэнд-лидер в социальных сетях».

– Мы очень рады такому высокому признанию и благодарны всем, кто внес вклад в эту победу – команде МТС, партнерам и волонтерам наших социальных проектов. Для компании уже стало доброй традицией получать наивысшую оценку в категории «Социально Ответственный брэнд», это свидетельствует о пользе наших проектов. Мы искренне приветствуем те компании, которые с каждым годом включаются в социальные активности, создавая тем самым нам конкуренцию, - рассказал руководитель коммерческого департамента Евгений Брянцев.

В профессиональном конкурсе «Брэнд года» компания МТС участвовала в восьмой раз. Мобильный оператор традиционно получает высшее признание жюри и потребителей в различных номинациях.