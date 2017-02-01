Larnabel Enterprises и VP Capital Виктора Прокопени инвестируют в Astro Digital

Инвестиционный фонд Larnabel Enterprises, основанный семьей Гуцериевых, и инвестиционная компания VP Capital, основанная Виктором Прокопеней, объявили об инвестициях в Astro Digital – компанию, осуществляющую запуск собственных спутников для космической съемки земной поверхности. Об этом KV.by сообщили в пресс-службе VP Capital.

Astro Digital разработала программное обеспечение, которое значительно упрощает процесс съемки, обработки и поиска изображений поверхности Земли. В 2017 году компания планирует вывести на околоземную орбиту 9 спутников, что позволит существенно расширить зону покрытия и увеличить частоту мультиспектральной космической съемки. 7 спутников будет запущено с космодрома Байконур (Казахстан), один – с космодрома Ванденберг (Калифорния), еще один – с космодрома имени Сатиша Дхавана в Индии.

В результате возможно будет отслеживать ежедневные изменения на большей части поверхности нашей планеты. Полученная информация может применяться в сельском и лесном хозяйстве, градостроительной деятельности, бизнес-анализе, для предупреждения чрезвычайных ситуаций.

«Astro Digital – уникальная и инновационная команда. Их технология мониторинга земной поверхности в режиме реального времени впечатляет, - отметил Виктор Прокопеня. - Компании в различных областях нуждаются в информации для принятия решений. Используя данные Astro Digital и алгоритмы, основанные на искусственном интеллекте, специалисты и организации получат эффективный инструмент для управления природными, городскими и промышленными территориями. Мы рады предоставить финансирование Astro Digital для дальнейшего развития и усиления позиций этой компании на рынке».

Крис Бидди, руководитель и сооснователь Astro Digital, в свою очередь заметил: «Мы уверены, что быстрый доступ к самым актуальным и качественным изображениям земной поверхности принесет большую пользу многим людям и структурам: от фермеров до спасательных служб и градостроительных организаций. Полученные инвестиции позволят вывести наш бизнес на новый уровень. Наши клиенты получат самый качественный и инновационный продукт».

Напомним, что в декабре 2016 года инвестиционный фонд Larnabel Enterprises и инвестиционная компания VP Capital объявили о начале реализации совместных проектов в ряде стран Европы.